Deschamps en su adiós a Francia: "Había mucha ambición, pero fallamos en semifinales"

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, analizó el amargo cierre de su ciclo al mando de los "Bleus" tras caer por 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer lugar del Mundial y fue sumamente autocrítico con el rendimiento defensivo de su equipo en el Hard Rock Stadium de Miami.

"Hicimos una primera parte impresentable. Hubo una reacción, con cosas que supimos hacer bien, e incluso tuvimos ocasiones para empatar 4-4. Al menos el segundo tiempo se pareció a algo, aunque la derrota duela", sostuvo el estratega.

En un balance de toda su presentación en la cita planetaria, Deschamps enfatizó: "Había mucha ambición, pero fallamos en semifinales. Sin embargo, en el plano humano fue una aventura muy bonita durante estas ocho semanas. No hay que tirarlo todo a la basura".

"Hay bastantes jóvenes que seguirán subiendo peldaños y realmente hay material para seguir teniendo muy buenos resultados", concluyó el seleccionador que tras este encuentro dio fin a un ciclo de 14 años en el que conquistó un Mundial en 2018 y una Nations League en 2021.