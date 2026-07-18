Atacama: Delegada advierte de 150mm de lluvia, zonas aisladas y posible suspensión de clases

La Región de Atacama enfrenta uno de los eventos meteorológicos más severos de los últimos años. El sistema frontal, que ha golpeado con especial fuerza a la provincia del Huasco, ha puesto a prueba la infraestructura regional y la capacidad de respuesta de las autoridades.

En entrevista con Cooperativa, la delegada presidencial regional, Sofía Cid, destacó la magnitud sin precedentes de las precipitaciones en una zona caracterizada por su aridez.

"En el sector de la provincia del Huasco estamos hablando de casi 150 milímetros (de agua caída). Nosotros, en promedio tenemos 20 o 30 al año con suerte (...) Es demasiada agua y, por supuesto, se activan las quebradas y eso complica mucho", señaló la autoridad regional.

Aislamiento y evacuaciones forzosas

La conectividad es el punto más crítico. Con más de 5.000 personas aisladas en Alto del Carmen y cerca de un centenar en Tierra Amarilla, el despliegue del Ejército y equipos de Vialidad ha sido incesante.

Ante la resistencia de algunos vecinos a abandonar sus hogares en zonas de peligro, Cid afirmó que "si existe un lugar en el cual hay que evacuar por la seguridad de las personas, yo tengo la facultad como presidenta del Cogrid de sacar un decreto en el cual permita que ellos sean evacuados, aunque sea por la fuerza".

"Nosotros hoy lo que queremos es cuidar a las personas. Todo lo que es material se puede recuperar, pero la vida de las personas no", sentenció Cid en Cooperativa.

Servicios básicos y futuro de las clases

En cuanto a la infraestructura crítica, los hospitales de la región se encuentran operativos al 100%, y las empresas de servicios eléctricos y sanitarios han reforzado sus brigadas de emergencia.

No obstante, la extensión del sistema frontal hasta el lunes ha obligado a poner en duda el inicio de la semana escolar.

"En el Cogrid que tenemos mañana domingo en la mañana vamos a evaluar el tema de las clases. Yo creo que lo más probable es que se suspendan porque tenemos también colegios que son albergues", concluyó.