Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Ignacio Saavedra se convirtió en nuevo refuerzo de Rubin Kazan en la liga de Rusia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno dejó PFC Sochi después de dos temporadas y media en el equipo.

El volante chileno Ignacio Saavedra dejó PFC Sochi y se convirtió en nuevo refuerzo de Rubin Kazan en la Liga Premier de Rusia.

De acuerdo a la publicación en redes sociales del conjunto ruso, Saavedra fue cedido hasta el final de la temporada 2025-2026 y jugará con el dorsal número 7.

Saavedra, de 27 años, llegó a Rusia en 2023 y estuvo dos temporadas y media en PFC Sochi.

Rubin Kazan será el tercer equipo en la carrera de Saavedra, formado en Universidad Católica e integrante del plantel que fue tetracampeón del fútbol chileno, entre 2018 y 2021.

Rubin Kazan está actualmente séptimo en la Liga Premier de Rusia, con 23 puntos, a 17 del líder Krasnodar.

El próximo partido del equipo de "Nacho" Saavedra será el 28 de febrero, ante FC Dynamo Majachkalá.

 

