Independiente tuvo a Millán de titular en la victoria ante Alianza Lima por la Serie Río de La Plata

Independiente, que tuvo como titular al seleccionado chileno Lautaro Millán, derrotó por 2-1 a Alianza Lima este sábado en su debut en la Serie del Río de la Plata en el Estadio Gran Parque Central.

El elenco adiestrado por Gustavo Quinteros, exentrenador de Colo Colo, tuvo un encuentro trabado que no se abrió hasta el segundo tiempo. Tras el ingreso del volante nacional Luciano Cabral (46'), vino el tanto de Alan Cantero (56') para los peruanos.

Posteriormente, Matías Abaldo (61') equiparó las acciones mediante un tiro libre y, luego de que Felipe Loyola entrase por Mateo Perez (63'), vino inmediatamente el tanto definitivo para el "Rojo" gracias a Santiago Montiel (67').

Con este triunfo, Independiente inició con éxito su participación en el torneo de verano y ahora pone su foco en su choque ante Millonarios de Colombia el próximo lunes 13 de enero.