Ipswich Town y Marcelino sufrieron eliminación de la Copa de la Liga a manos de Arsenal

Arsenal impuso su jerarquía este martes en el Portman Road Stadium y superó por 2-4 a Ipswich Town, club que contó con la titularidad del volante chileno Marcelino Núñez en el resultado que significó su eliminación en los dieciseisavos de final.

La escuadra "Gunner" tomó el control del encuentro con un tanto tras una contra finalizada por Max Dowman (7') después de anticipación al formado en Universidad Católica. Posteriormente, fue Noni Madueke (16') quien capitalizó el segundo error defensivo de los locales.

El elenco adiestrado por Mikel Arteta amplió la cuenta en el inicio del complemento con el doblete del propio Dowman a sus 16 años (47'). Acto seguido, fue Mikel Merino (58') quien puso el cuarto antes del descuento de Anis Mehmeti (62').

En el epílogo, Chuba Akpom (90+1') acortó las cifras con un disparo que tuvo una cuota de fortuna tras un desvío, pero significó poco para un Ipswich Town que se despidió de la Copa de la Liga antes de visitar a Everton el 19 de septiembre por la Premier League.

Resultados de la tercera ronda en la EFL Cup:

Crystal Palace (con Darío Osorio de titular) 3-0 Middlesbrough

3-0 Middlesbrough Sunderland 1-0 Hull City

Chelsea 6-3 Leeds United

Bournemouth 4-0 Lincoln City

Millwall 0-1 Newcastle

Leyton Orient 1-3 Bradford City

West Ham 2-3 Fulham

Peterborough 3-3 (7-6 en penales) Barnsley

Reading 1-2 Brentford

Liverpool 3-1 Tottenham

Partidos pendientes:

Miércoles 16 de septiembre

Everton vs. Wolverhampton, 15:45 horas.

Fleetwood vs. Sheffield United (de Ben Brereton) , 15:45 horas.

, 15:45 horas. Coventry vs. Aston Villa, 16:00 horas.

Manchester United vs. Brighton, 16:00 horas.

Jueves 17 de septiembre

Manchester City vs. Norwich City, 15:30 horas.

Los cruces de los octavos de final de la Copa de la Liga inglesa quedarán determinados mediante sorteo.