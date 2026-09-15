Fiscalía concluyó investigación del caso Audio y pidió 17 años de cárcel para Luis Hermosilla

La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente dio por concluida la etapa investigativa del llamado caso Audio-Factop y presentó acusación para llevar a juicio a seis imputados, entre ellos el famoso abogado Luis Hermosilla.

Según detalló el Ministerio Público en un comunicado, la "Fiscalía de Investigación Especializada de la Fiscalía Oriente" cerró su indagatoria ayer lunes 14 de septiembre y decidió solicitar 17 años de cárcel para Hermosilla.

Respecto de sus contertulios en el audio filtrado en noviembre de 2023 que dio origen al escándalo que aún sigue desarrollando aristas, pidió 20 años para Daniel Sauer y 18 para Leonarda Villalobos (quien grabó subrepticiamente la conversación).

Ahora corresponde al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijar fecha para la preparación y realización del juicio.

El fiscal Juan Pablo Araya recordó que "la causa denominada Factop-Audios" involucra "hechos que han sido materia de las diversas formalizaciones y reformalizaciones a partir de abril de 2024", referidas a "delitos de infracción a la Ley General de Bancos, estafas y usos maliciosos de instrumentos privados mercantiles".

También hay involucrados "delitos tributarios del artículo 97 números 4 y 5 del Código Tributario, delitos de la Ley de Mercado de Valores; delitos de cohecho y/o soborno y, finalmente, el delito de lavado de activos".

"Las penas que se solicitan parten desde los 10 años y un día (y van) hasta los 20 años. Hay peticiones diferenciadas porque a algunos imputados se les solicitan penas por delitos que podríamos considerar patrimoniales, y también (adicionalmente) por delitos de cohecho y/o soborno", explicó Araya.

Los imputados que la Fiscalía llevará a juicio, y las penas que solicita en la antesala de dicha etapa, son:

Ariel Isaac Sauer Adlerstein: Pena solicitada en la acusación de 14 años por delitos de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil, delitos de la Ley de Mercado de Valores y delitos tributarios.

Pena solicitada en la acusación de por delitos de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil, delitos de la Ley de Mercado de Valores y delitos tributarios. Daniel Amir Sauer Adlerstein: 20 años por delitos de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil, delitos de la Ley de Mercado de Valores, delitos tributarios, lavado de activos y soborno.

delitos de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil, delitos de la Ley de Mercado de Valores, delitos tributarios, lavado de activos y soborno. Luis Patricio Flores Cuevas: 12 años por delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores y por administración desleal.

por delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores y por administración desleal. Antonio William Jalaff Sanz: 10 años por delitos de estafa, delitos contemplados en la Ley de Mercado de valores, lavado de activos y delitos tributarios.

10 años por delitos de estafa, delitos contemplados en la Ley de Mercado de valores, lavado de activos y delitos tributarios. Luis Edgardo Hermosilla Osorio: Pena solicitada en la acusación de 17 años por delitos tributarios en carácter de reiterado, lavado de activos, cohecho, soborno reiterado y tráfico de influencias.

Pena solicitada en la acusación de por delitos tributarios en carácter de reiterado, lavado de activos, cohecho, soborno reiterado y tráfico de influencias. María Leonarda Villalobos Mutter: 18 años por delitos de uso malicioso de instrumento privado mercantil, estafa, lavado de activos, delitos tributarios y soborno reiterado.

Daniel Sauer, su hermano Ariel Sauer y los imputados Luis Flores y Antonio Jalaff son imputados en la "línea Factop" de la causa, puntualizó el fiscal Araya.