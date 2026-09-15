PDI recuperó evidencia biológica tras explosión de camioneta en Arica

La Policía de Investigaciones recuperó evidencia biológica al interior del campo minado en el hito No16 en la frontera de Chile con Perú, luego de la explosión de una camioneta que dejó a su conductor fallecido.

Personal del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la policía civil ingresó esta jornada a la zona, con todas las medidas de seguridad correspondientes, donde recuperó evidencia que será analizada y permitirá identificar al conductor del vehículo.

El fiscal regional Mario Carrera detalló que el vehículo "pisó dos bombas antitanque y generó una combustión que quemó la camioneta con su integrante al interior".

Lo anterior, explicó, "dejó muy poco de registro o rastros biológicos que no permiten una definición de la persona de manera inmediata, sino que tenemos que efectivamente tomar muestras y en su momento ubicar a familiares para confirmar que se trate de la misma persona que nosotros creemos que pueda ser".

De manera preliminar, el persecutor señaló que "se trataría de un ciudadano de nacionalidad extranjera, en este caso de Perú. Tenemos que identificar para dar certeza respecto a eso y también respecto a sus familiares".

En paralelo, la fiscal jefa de Frontera, Paulina Brito, señaló que "tenemos la línea investigativa de la camioneta, sus dueños y el vínculo con las personas que ingresaron con ella el día domingo a nuestro país, y también con la persona que salió de nuestro país el domingo, aproximadamente a las 23:40 horas".

"También tenemos que establecer la línea investigativa respecto a las especies que se portaban y la salida de nuestro país por un paso no regulado, como así también la recopilación de las cámaras del complejo fronterizo Chacalluta y también del complejo fronterizo Santa Rosa de Perú", afirmó.

En paralelo, la persecutora también realiza coordinaciones con Perú para obtener información que permita cotejar los resultados de los análisis que realizarán los equipos especializados de la PDI y del Servicio Médico Legal.