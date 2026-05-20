Jordhy Thompson pidió matrimonio a Camila Sepúlveda en Moscú

El futbolista chileno Jordhy Thompson, actual jugador de FC Orenburg de Rusia, pidió matrimonio a Camila Sepúlveda durante un paseo por Moscú, según compartió la propia influencer en sus redes sociales.

En la publicación, Sepúlveda mostró el momento de la propuesta, con Thompson de rodillas frente a ella y la Catedral de San Basilio de fondo. "Un paseito por Moscú y un Sí, para toda la vida 💍✨ @jordhyth_42 te amo 💗", escribió Camila, quien es pareja del exColo Colo y madre de su hijo Valentín.

La relación entre ambos también tuvo un antecedente judicial, luego de que Thompson fuera imputado por femicidio frustrado y desacato en 2023, en una causa de violencia intrafamiliar contra Sepúlveda. Posteriormente, el jugador viajó a Rusia tras recibir autorización de la Justicia para continuar su carrera en Orenburg.