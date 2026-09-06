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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Jordhy Thompson volvió a las canchas con asistencia en la igualdad de Orenburg

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El atacante chileno reapareció tras casi cuatro meses sin jugar y ayudó a empatar con Akron en Rusia.

Jordhy Thompson volvió a las canchas con asistencia en la igualdad de Orenburg
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Orenburg, club que tuvo el retorno y asistencia del chileno Jordhy Thompson tras casi cuatro meses sin jugar, igualó 2-2 ante Akron Togliatti en el Gazovik Stadium por la séptima fecha de la Liga Premier de Rusia.

El conjunto del formado en Colo Colo tomó la ventaja con un tanto del bosnio Gedeon Guzina (36'). No obstante, la visita revirtió el marcador en una ráfaga durante el complemento con las dianas del brasileño Dudu (75') y de Gilson Tavares (78').

Ante esto, Ildar Akhmetzyanov dio minutos al nacional por Egor Nazarenko (80') y este respondió de inmediato al asistir al brasileño Alexandre Jesus para decretar la paridad definitiva (83').

Con este empate, Orenburg sumó su quinta igualdad consecutiva en el torneo para situarse en la décima casilla con 8 puntos, justo antes de visitar a Dynamo de Moscú en la próxima jornada, el 12 de septiembre.

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