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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Vozinha lamentó trágico accidente que enlutó a Cabo Verde

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El arquero de Colo Colo expresó sus condolencias tras el accidente de un bus que transportaba a estudiantes en la isla de Fogo.

Vozinha lamentó trágico accidente que enlutó a Cabo Verde
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El arquero de Colo Colo Vozinha expresó su pesar por la tragedia ocurrida en Cabo Verde, donde al menos 25 personas murieron luego de que un autobús que transportaba a un grupo de estudiantes cayera por un acantilado en la isla de Fogo.

El vehículo trasladaba a 32 personas que regresaban a Sao Filipe después de una excursión escolar en las cercanías del volcán Pico de Fogo.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, entre las víctimas fatales hay niños y adolescentes, mientras los equipos de emergencia continuaron trabajando en el lugar para buscar sobrevivientes y recuperar los cuerpos.

Ante la tragedia que golpeó a su país, Vozinha publicó un sentido mensaje a través de su cuenta de Instagram. "Hoy, el silencio se hace sentir en Cabo Verde. A las familias, a la Isla del Fuego y a todo nuestro pueblo, les envío mi solidaridad y mis oraciones", escribió el guardameta.

"Que Dios consuele los corazones y conceda el descanso eterno a quienes nos han dejado", añadió el seleccionado caboverdiano, quien actualmente defiende la portería de Colo Colo.

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