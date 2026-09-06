Vozinha lamentó trágico accidente que enlutó a Cabo Verde
El arquero de Colo Colo expresó sus condolencias tras el accidente de un bus que transportaba a estudiantes en la isla de Fogo.
El arquero de Colo Colo expresó sus condolencias tras el accidente de un bus que transportaba a estudiantes en la isla de Fogo.
El arquero de Colo Colo Vozinha expresó su pesar por la tragedia ocurrida en Cabo Verde, donde al menos 25 personas murieron luego de que un autobús que transportaba a un grupo de estudiantes cayera por un acantilado en la isla de Fogo.
El vehículo trasladaba a 32 personas que regresaban a Sao Filipe después de una excursión escolar en las cercanías del volcán Pico de Fogo.
De acuerdo con los antecedentes conocidos, entre las víctimas fatales hay niños y adolescentes, mientras los equipos de emergencia continuaron trabajando en el lugar para buscar sobrevivientes y recuperar los cuerpos.
Ante la tragedia que golpeó a su país, Vozinha publicó un sentido mensaje a través de su cuenta de Instagram. "Hoy, el silencio se hace sentir en Cabo Verde. A las familias, a la Isla del Fuego y a todo nuestro pueblo, les envío mi solidaridad y mis oraciones", escribió el guardameta.
"Que Dios consuele los corazones y conceda el descanso eterno a quienes nos han dejado", añadió el seleccionado caboverdiano, quien actualmente defiende la portería de Colo Colo.