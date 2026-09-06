Alcalde de San Bernardo confirmó que Presidente Kast lo acompañará en acto de Fiestas Patrias

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, confirmó que el Presidente José Antonio Kast lo acompañará el próximo 17 de septiembre en el desfile de Fiestas Patrias, en el que se planeaba asesinarlo.

La revelación del plan de asesinato del jefe comunal revelado junto a la detención de Juan Flores, alias "Indio Juan", ha generado bastante preocupación, especialmente, porque son más de 50 alcaldes los que han recibido distintos tipos de amenazas en los últimos años.

Por ello, White se reunió con el Presidente Kast durante esta semana y hoy en entrevista con "Mesa Central" de Canal 13 confirmó que el Mandatario lo acompañará en la ceremonia del 17 de septiembre.

En esa línea, también planteó que "el tema es más grande que mi persona. El tema es cómo el Estado de Chile es capaz de darse cuenta de algo que está pasando hace mucho tiempo, y es que el crimen organizado hoy día le está ganando a la izquierda, le está ganando a la derecha, le está ganando al centro".

"Lo que necesitamos son acuerdos que se acompañen de acciones. Esas acciones tienen que ir de la mano no solo con un operativo donde una vez a la semana se haga un esfuerzo en un barrio para recuperar un lugar, sino que tiene que ir acompañado de medidas como recuperación de una plaza, recuperación de iluminación, presencia preventiva con menores de edad que hoy día están siendo usados como verdaderos soldados", sostuvo.

En ese sentido, aseveró que "no basta solo con una fotografía donde nos demos la mano y digamos 'vamos a trabajar juntos'. Se requieren acciones. La gente hoy día necesita ver a sus autoridades en un mismo bando. En México, en el año 2025, fueron asesinados siete alcaldes. ¿Vamos a esperar transformarnos en México para reaccionar?".

Oficialismo busca acortar reforma de seguridad del Gobierno

La situación también volvió a abrir el debate por la reforma constitucional de seguridad del Gobierno, criticada incluso por sectores del oficialismo debido a la duración del nuevo estado de excepción propuesto.

Ante las críticas, el Ejecutivo decidió que las modificaciones del texto sean realizadas por la Comisión de Constitución del Senado, integrada por los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Republicanos). Justamente, el parlamentario Longton planteó en El Mercurio la necesidad de recortar la reforma constitucional.

En una línea similar, el diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, señaló que "el Gobierno le puso urgencia a 20 proyectos de ley en materia de seguridad, y esos 20 proyectos se van a ir discutiendo. Y en paralelo, los senadores están trabajando para llegar a un acuerdo respecto de las reformas a la Constitución, que van a ser muy poquitas, van a ser dos o tres, y que van a tener como objetivo simplemente el habilitar que pueda haber una legislación contra el crimen organizado que hoy día no existe".

"Eso justamente lo que se va a habilitar a través de esta mini reforma constitucional y a través de los proyectos de ley que están en discusión en el Congreso. Eso es justamente lo que Chile no tiene hoy día en su institucionalidad y que tenemos que desarrollar. Creo que en eso vamos a contar con el apoyo de una parte de la oposición y eso nos va a permitir sacar estos proyectos adelante con amplísimas mayorías", planteó.

Por su parte, el senador Squella señaló a El Mercurio que dentro de las indicaciones que presentarán al proyecto que tenga mayor viabilidad en la Cámara Alta están darle contexto constitucional al tratamiento del crimen organizado, elevar las penas a los delitos de pertenencia a una banda criminal, al igual que desde el punto de vista de regímenes especiales en materia penitenciaria.

Asimismo, un aporte excepcional para cuando se requiera por parte de las policías en colaboración de las Fuerzas Armadas; un estado de excepción para poder ejercer todo el poder y la fuerza del Estado de una manera concentrada en el tiempo en las operaciones policiales para detener a grupos que tienen un poder alto de fuego. Esto último, no necesariamente se trataría de un quinto estado de excepción apuntó Squella.