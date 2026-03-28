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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

José Luis Sierra tiene nuevo equipo: Fue oficializado en club de Qatar

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El entrenador nacional, de último paso por Unión Española, fue oficializado este sábado como el nuevo estratega de Al-Wakrah.

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Pese a su último paso por Unión Española, club donde armó el plantel y dirigió hasta mayo de 2025 antes de que el cuadro hispano terminara descendiendo a la Primera B, el técnico José Luis Sierra definió su nuevo desafío profesional.

Este sábado, el "Coto" fue oficializado como el nuevo director técnico de Al-Wakrah, uno de los clubes con mayor tradición y protagonismo en la Qatar Stars League.

Con esto, el DT chileno de 57 años concreta su retorno al fútbol del Medio Oriente, una zona donde ha consolidado gran parte de su carrera y donde goza de un alto prestigio tras sus exitosos pasos previos.

Antes de su última etapa en el fútbol chileno, Sierra estuvo al mando de Al-Wehda en Arabia Saudita. Sin embargo, su periodo más glorioso lo vivió en Al-Ittihad, conjunto con el que se coronó campeón de la Copa de Arabia Saudita en 2017 y la Copa del Rey de Campeones en 2018.

Además de estos clubes, el estratega nacional registra pasos por Al-Tai (Arabia Saudita) y Shabab Al Ahli de los Emiratos Árabes Unidos, sumando ahora una nueva experiencia en la liga de Qatar, país que busca potenciar su torneo tras la organización del último Mundial.

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