Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Josué Ovalle sumó un nuevo gol en México: Marcó el descuento de Mazatlán ante Pumas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El nacional sigue rompiendo redes, aunque los resultados del equipo no lo acompañan.

Josué Ovalle sumó un nuevo gol en México: Marcó el descuento de Mazatlán ante Pumas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El futbolista chileno Josué Ovalle sostuvo su gran momento personal en la liga mexicana con un nuevo gol, que sirvió como el descuento de Mazatlán en su caída por 3-1 de visita ante Pumas UNAM por la fecha 14 del Clausura.

Los dueños de casa se pusieron en ventaja con las anotaciones de Robert Morales (5') y Juninho Vieira (15'), pero el exDeportes Concepción se encargó de acortar las diferencias.

Ovalle arremetió por la punta izquierda, se llevó el balón pese a un rebote y definió con todo al primer palo en el minuto 36.

Para lamento del chileno y su equipo, Pumas liquidó el encuentro con el tercer gol, obra de Guillermo Martínez a los 68'.

Con esta conquista, Josué Ovalle marcó su quinto gol en nueve partidos con Mazatlán, cuyos resultados no acompañan al buen momento del jugador nacional.

La escuadra sinaloense es penúltima con 11 puntos y está prácticamente eliminada de los play-offs, pues está a ocho unidades de la zona de clasificación con nueve por disputarse.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada