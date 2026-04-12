Josué Ovalle sumó un nuevo gol en México: Marcó el descuento de Mazatlán ante Pumas

El futbolista chileno Josué Ovalle sostuvo su gran momento personal en la liga mexicana con un nuevo gol, que sirvió como el descuento de Mazatlán en su caída por 3-1 de visita ante Pumas UNAM por la fecha 14 del Clausura.

Los dueños de casa se pusieron en ventaja con las anotaciones de Robert Morales (5') y Juninho Vieira (15'), pero el exDeportes Concepción se encargó de acortar las diferencias.

Ovalle arremetió por la punta izquierda, se llevó el balón pese a un rebote y definió con todo al primer palo en el minuto 36.

Para lamento del chileno y su equipo, Pumas liquidó el encuentro con el tercer gol, obra de Guillermo Martínez a los 68'.

Con esta conquista, Josué Ovalle marcó su quinto gol en nueve partidos con Mazatlán, cuyos resultados no acompañan al buen momento del jugador nacional.

La escuadra sinaloense es penúltima con 11 puntos y está prácticamente eliminada de los play-offs, pues está a ocho unidades de la zona de clasificación con nueve por disputarse.