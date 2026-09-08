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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

La reacción de Assadi tras su estreno en Suecia: De aquí para arriba

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno hizo ayer lunes su debut con AIK.

La reacción de Assadi tras su estreno en Suecia: De aquí para arriba
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Luego de hacer su estreno oficial con la camiseta de AIK, el mediocampista ofensivo chileno Lucas Assadi usó sus redes sociales para dejar sus sensaciones.

"Feliz por mi primer partido! De aquí para arriba", escribió el jugador formando en Universidad de Chile en su cuenta personal de Instagram.

Recordar que Assadi jugó ayer lunes su primer partido con el cuadro sueco en el empate sin goles ante Malmo en un duelo donde jugó 18 minutos.

El próximo duelo del chileno será el sábado 12 ante Västeras SK.

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