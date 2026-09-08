Inflación al alza: IPC de agosto llegó al 0,6%

La inflación en Chile registró una variación mensual de 0,6% en agosto y acumuló un 4,1% en comparación con el mismo periodo de 2025, informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) duplicó las expectativas del mercado y de la Encuesta de Operadores Financieros del Banco Central, que preveían un aumento de 0,3%.

En el año, la inflación acumulada alcanzó un 3,6%.

Según el informe del organismo, "nueve de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, tres presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia".

Destacaron los incrementos en alimentos y bebidas no alcohólicas (1,4%) y transporte (1,6%).

En particular, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas anotó un aumento mensual en nueve de sus 15 clases, siendo las más importantes carnes, con un 2,7%, y hortalizas, legumbres y tubérculos, que aumentaron un 5,5%.

La división de transporte consignó alzas mensuales en cinco de sus 11 clases, destacando el alza de 24,6% en el transporte aéreo de pasajeros y de 0,9% en los combustibles para vehículos personales.

En contraste, la división de información y comunicación registró descensos en cinco de sus ocho clases: la caída más importante fue en equipos de telefonía móvil (-1,9%) y suscripción a contenidos audiovisuales (-1,8%).

Con la variación de agosto, la Unidad de Fomento (UF) subirá 245 pesos y llegará a 41.130 el próximo 9 de octubre.

BC mantendría tasa de interés en 4,5%



El resultado inflacionario se conoció horas antes de la Reunión de Política Monetaria del Banco Central.

En la previa, expertos y el Grupo de Política Monetaria (GPM) coincidieron en que el instituto emisor mantendría la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5%, nivel en el que se ubica desde diciembre pasado.

"En este contexto, si bien la inflación seguirá mostrando trayectoria de convergencia, las presiones inflacionarias aún no desaparecen por completo. Es por ello que no se esperan sorpresas para la reunión de política monetaria, ya que el escenario más probable es que el Banco Central mantenga la tasa de política en su nivel actual a la espera de nuevas señales", proyectó Francisco Ormazábal, académico de la de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello.

El dato de IPC se suma a un escenario de bajo dinamismo económico y una tasa de desempleo situada en torno al 9,3%, marco en el que el Gobierno alista el ingreso del proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año, cuyo plazo legal vence el 30 de septiembre.

El lunes, el Presidente José Antonio Kast encabezó en La Moneda una reunión de trabajo junto al biministro de Interior y Segpres, Claudio Alvarado; el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, para definir los ejes de la propuesta.

Desde el equipo económico, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, adelantó que el gasto fiscal tendrá un "crecimiento mínimo", priorizando áreas estratégicas como salud, niñez, seguridad y desarrollo económico.

Al respecto, economistas como Juan Pablo Medina, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, insistieron en la necesidad de contener el gasto: "La situación de Chile es que tiene un nivel de deuda que no es tan alto, pero lo que importa es la tendencia. Es importante tratar de volver a construir espacio fiscal, se requiere ser mucho más cauto con el presupuesto y que idealmente el gasto público crezca menos de lo que crece el PIB", advirtió el especialista.