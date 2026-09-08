GPS de celular robado permitió hallar 20 iPhone en el aeropuerto

La Policía de Investigaciones (PDI) recuperó en la zona de carga del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez un lote de 20 teléfonos celulares de alta gama -modelos iPhone 17 valorados en 1,2 millones de pesos promedio cada uno- que estaban empaquetados en una encomienda con destino a Hong Kong, China.

La diligencia del Departamento de Inspección Secundaria se gestó tras la denuncia de una ciudadana brasileña víctima del robo de su dispositivo en el centro de Santiago, cuyo sistema de geolocalización GPS permitió rastrear el cargamento.

"Lograron recuperar 20 teléfonos celulares de alta gama, los cuales se encontraban al interior de una encomienda con destino hacia Hong Kong, China. Gran parte de estos equipos mantenía bloqueos por IMEI asociados tanto a robo como extravío", detalló el inspector Diego Escobar.