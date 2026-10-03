Lapidaron a Iván Morales tras su primera titularidad con Independiente: "Pésimo encuentro"

El delantero nacional Iván Morales tuvo una amarga jornada en su primera titularidad con Independiente, recibiendo un mar de críticas tras la abultada derrota de su equipo por 1-4 ante Instituto de Córdoba por la fecha 11 del Torneo de Clausura de Argentina.

El chileno, cuyo arribo al "Rey de Copas" generó serias dudas en los hinchas, jugó prácticamente todo el compromiso (fue sustituido al minuto 87), pero estuvo lejos de ser gravitante, recibiendo duras críticas de la prensa trasandina.

Diario Olé, por ejemplo, lo calificó con un cuatro, argumentando que "estuvo presente en todas las jugadas de ataque de Independiente pero resolvió siempre mal. Errático en los pases y sin remates al arco. Jugó más de espaldas que con el arco de frente".

Por su parte, el sitio Orgullo Rojo bajó el puntaje hasta un dos, argumentando que fue un "pésimo encuentro del delantero. Si bien el equipo no le brindó nada, él no ayudó en absoluto".

Infierno Rojo, medio partidario del cuadro de Avellaneda, repitió la nota y aunque destacó que el atacante "tuvo un inicio interesante", indicó que "fue perdiendo protagonismo con el correr de los minutos. Independiente terminó quedándose sin peso ni referencia en ataque y el delantero careció de claridad para generar peligro, asociarse con sus compañeros y aprovechar las pocas oportunidades que se le presentaron".

Mucho más críticos fueron en el portal De la Cuna al Infierno, donde evaluaron al ariete con un tres. "Mucho esfuerzo desde la presión y la lucha, pero ante el dominio del visitante no tuvo chances de quedar de cara al arco. Además, dejó expuestas sus limitaciones con la pelota en los pies cuando tuvo que bajar a asociarse", puntualizaron.