Hacker que destapó el caso de Manchester City: "Corro serio riesgo de un intento de asesinato"

Rui Pinto, hacker portugués que filtró detalles sobre el caso de infracciones financieras de Manchester City, acusó estar bajo peligro de muerte luego de dictaminarse la culpabilidad del conjunto inglés en 114 de los 115 cargos que se le imputan.

Pinto, parte del sitio web de investigación Football Leaks, emitió un mensaje en la red social X asegurando que "el miércoles, apenas unas horas después del veredicto que confirmó oficialmente la culpabilidad de Manchester City, la Comisión responsable del programa de protección de testigos de Portugal me informó de su decisión de dar por terminada mi participación en el programa y retirar mi protección policial".

"Dadas estas circunstancias, no tengo más alternativa que trasladarme, en los próximos días, a un lugar no revelado durante un período de tiempo indefinido, debido a las múltiples amenazas de muerte que he recibido y al serio riesgo de un intento de asesinato en mi contra", sumó.

Pinto inició una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe para "sobrevivir a esta grave situación creada por el Estado portugués, que, como ya he declarado, ha decidido a sabiendas poner en riesgo mi vida".

"Me gustaría aprovechar esta oportunidad para extender un agradecimiento especial a todos los que continúan apoyando Football Leaks, y puedo dar a todos una garantía: ¡La lucha continuará sin duda!", cerró.

En cuanto al caso sobre el City, la institución ha insistido en su inocencia y presentó su apelación, extendiendo la resolución de las sanciones hasta inicios de 2027.