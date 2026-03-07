Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Loyola sumó minutos en la dolorosa goleada sufrida por Pisa ante Juventus

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El jugador chileno ingresó al minuto 60 del encuentro.

El futbolista chileno Felipe Loyola sumó minutos en la dolorosa goleada 4-0 sufrida por Pisa frente a Juventus en el Allianz Stadium por la fecha 28 de la Serie A.

El exjugador de Huachipato ingresó al minuto 60 del encuentro, cuando reemplazó a su compañero Marius Marin. No pudo evitar la caída de su equipo, que se mantiene en zona de descenso con 15 puntos.

Los goles del encuentro fueron anotados por Andrea Cambiaso (54'), Khéphren Thuram (65'), Kenan Yildiz (75') y Jeremie Boga (90+3') para la "Vecchia Signora".

El siguiente encuentro de Pisa de Felipe Loyola será de local ante Cagliari el domingo 15 de marzo a las 11:00 horas (14:00 GMT).

