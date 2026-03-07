¡Vuelve al profesionalismo tras nueve años! Lota Schwager ascendió a Segunda División

En un Estadio "Ester Roa" con un lindo marco de público, Lota Schwager conquistó el ansiado retorno al profesionalismo con el ascenso a Segunda División, batiendo a Comunal Cabrero en su definición a partido único.

Era un choque regional con una enorme carga para ambos elencos, pues los de Coronel buscaban acceder al balompié rentado por primera vez desde 2017 y complejos momentos institucionales, mientras los de Cabrero tenían una nueva oportunidad de dejar por primera vez el amateurismo, luego de quedarse en las semifinales de la Tercera A 2025.

El duelo entre cuadros del Biobío fue de muchas emociones, empuje y hambre por golpear la red contraria y llevarse la victoria. Pese a todo, el marcador quedó 0-0 y la resolución fue vía penales.

La definición contó con tensión de inicio a fin. El elenco "minero" de Lota Schwager fue el primero en fallar, en el cuarto remate: Joaquín Araya desvió levemente para mandar el tiro de Dylan Alvarado al poste.

Sin embargo, inmediatamente después Patricio Silva contuvo el disparo de Jesús Arancibia, dejando todo igualado.

Ya en la muerte súbita de los penales, David Núñez elevó en Cabrero e Ignacio Chandía selló el ascenso de "La Lamparita" con el tiro del 6-5 definitivo.

Así, Lota Schwager volverá al profesionalismo este 2026, superando años de lucha por no desaparecer, duras competencias a nivel ANFA e incluso el bullado caso donde hubo "dos Lota Schwager" que hasta se enfrentaron entre sí: El "Club Nuevo Lota" y la "Corporación".

De paso, se completa la lista de competidores para la tercera categoría de nuestro fútbol, asolada por una crisis económica y múltiples casos en los escritorios que han afectado su desarrollo en las últimas temporadas.