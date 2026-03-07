José Antonio Kast habló sobre Cuba y Venezuela con Donald Trump

El Presidente electo, José Antonio Kast, abordó su participación en la cumbre "Escudo de las Américas", organizada en Miami por el mandatario estadounidense, Donald Trump, indicando que se hablaron temas vinculados a la seguridad regional y la situación en América Latina.

En un punto de prensa, el futuro Jefe de Estado detalló la conversación que sostuvo con Trump, señalando en primera instancia que "le planteé que había que hacer lo posible para que los cubanos recuperen la libertad".

"Nadie puede decir que hay un tipo de democracia distinta en Cuba, y eso requiere que los distintos organismos internacionales y los distintos países reconozcamos lo que están sufriendo los cubanos desde hace más de 60 años", aseveró.

El encuentro, que reunió a una docena de líderes del continente, tuvo como objetivo discutir estrategias conjuntas para hacer frente al crimen organizado y el narcotráfico. En esa línea, sostuvo que "si nosotros combatimos el crimen organizado y los otros países no lo hacen, este se va a fortalecer en los países vecinos y va a volver sobre nosotros".

Por ello, enfatizó que la cooperación internacional es clave para enfrentar la expansión de las organizaciones criminales, que operan a través de las fronteras.

En cuanto a la red anunciada por Trump para abordar esta problemática, Kast relevó que "se firmó un acuerdo, pero yo no lo firmé, porque soy Presidente electo y no en ejercicio. Una vez que jure el 11, tendré las conversaciones con los distintos presidentes para analizar el documento en propiedad, y buscar la coordinación".

En tanto, el próximo canciller, Francisco Pérez Mackenna, subrayó que "el crimen organizado no solamente es un problema policial, sino que se nutre y se alimenta de la pobreza, y la pobreza se combate con crecimiento económico. Y muchas de las reuniones que hemos sostenido ayer y hoy estaban orientadas justamente a ver cómo podemos conseguir que Chile acelere el paso en materia de crecimiento económico".

La situación en Venezuela

Asimismo, Kast dijo que agradeció a Trump por la intervención que desplegó en Venezuela y que terminó con la captura de Nicolás Maduro: "Le di las gracias por esa situación", agregando que la migración provocada por la crisis venezolana "tenía que terminar, tenía que haber algún tipo de intervención".

De esa forma, vinculó ese escenario con la seguridad interna del país: "Nosotros vivimos el asesinato del teniente (Ronald) Ojeda en Chile por un grupo organizado desde Venezuela".

"Hemos planteado a todas las autoridades con las que nos hemos reunido es que hay un cambio fundamental en la situación que hoy vive Venezuela, que va a permitir en el corto plazo abrir los cielos para que pueda haber vuelos de repatriación; para que, por alguna de las fronteras de Venezuela, también se puedan realizar corredores humanitarios terrestres o también marítimos", aseveró, cuando suena la posibilidad de impulsar tal iniciativa con ayuda de EE.UU.

Por otro lado, el republicano nuevamente evitó referirse a la polémica por el cable chino, que derivó en sanciones de la Administración Trump contra funcionarios chilenos, entre ellos, el ministro Juan Carlos Muñoz.

"Nosotros hemos dado vuelta la página respecto de ese tema. Es el actual Gobierno el que tiene que velar y aclarar la situación", remarcó el futuro Presidente, antes de reiterar que "estamos muy preocupados de que los chilenos no perdamos la Visa Waiver", que fue el castigo que recibieron tres miembros del Estado.

Futuro ministro de Defensa será citado al Congreso

Por otro lado, la Democracia Cristiana citará al futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, al Congreso por participar de la "Conferencia Inaugural contra los Carteles de las Américas", realizada entre el 4 y 5 de marzo -previo a la cumbre "Escudo de las Americas"-, sin tener la representación oficial del Estado de Chile.

Según publicó El Dinamo, Barros participó de la instancia convocada por el Gobierno de Donald Trump y encabezada por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, en el que se reunieron representantes de seguridad y defensa de 17 países de América Latina. Los participantes suscribieron un acuerdo en contra de los "narcoterroristas", pero el futuro ministro no firmó el documento al no tener la representación oficial del Estado de Chile.

Ante esto, el diputado y jefe de bancada DC, Héctor Barría, señaló que "una vez que asuma el ministro Barros, desde el 11 de marzo, lo citaremos para que dé explicaciones sobre esta supuesta coalición militar regional".

"Una cosa es el entusiasmo del presidente electo de firmar, pero recordemos que tiene atribuciones y facultades recién desde que presta juramento a la Constitución, a Dios y a nuestra patria", enfatizó el parlamentario.

En esa línea, aseveró que la participación del próximo líder de Defensa vulnera las tradiciones diplomáticas del país: "(Antes del cambio de mando) no corresponde involucrar a Chile rompiendo nuestras tradiciones, la responsabilidad en materia internacional y menos, bajo ningún pretexto, comprometer la soberanía".