Lucas Assadi lamentó una goleada de local en su primera titularidad con AIK
El equipo del chileno recibió una dura remontada por la liga sueca.
El equipo del chileno recibió una dura remontada por la liga sueca.
Lucas Assadi tuvo una amarga primera titularidad con AIK, pues fue víctima de un 4-1 como local a manos Vasteras SK por la fecha 21 de la liga sueca.
El exUniversidad de Chile fue punto alto de su equipo y generó el penal que permitió el 1-0 de AIK, anotado por Johan Hove al minuto 24.
Sin embargo, la actuación del nacional no fue suficiente y la visita lo dio vuelta en el segundo tiempo con goles de Jens Magnusson (60'), Mamadou Diagne (69'), Ismet Lushaku (71') y Abdelrahman Boudah (78').
El marcador ya estaba sentenciado cuando Assadi fue reemplazado a los 81' minutos por Albert Staykov.
Con este resultado AIK dejó ir la oportunidad de acercarse al podio y quedó estancado en el quinto puesto con 32 puntos, igualado con Vasteras y a lejanas 13 unidades del puntero Sirius.
El próximo partido de Assadi y compañía será de local ante Mjallby el miércoles 19 de septiembre a las 14:00 horas de Chile (17:00 GMT).