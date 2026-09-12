Lucas Assadi lamentó una goleada de local en su primera titularidad con AIK

Lucas Assadi tuvo una amarga primera titularidad con AIK, pues fue víctima de un 4-1 como local a manos Vasteras SK por la fecha 21 de la liga sueca.

El exUniversidad de Chile fue punto alto de su equipo y generó el penal que permitió el 1-0 de AIK, anotado por Johan Hove al minuto 24.

Sin embargo, la actuación del nacional no fue suficiente y la visita lo dio vuelta en el segundo tiempo con goles de Jens Magnusson (60'), Mamadou Diagne (69'), Ismet Lushaku (71') y Abdelrahman Boudah (78').

El marcador ya estaba sentenciado cuando Assadi fue reemplazado a los 81' minutos por Albert Staykov.

Con este resultado AIK dejó ir la oportunidad de acercarse al podio y quedó estancado en el quinto puesto con 32 puntos, igualado con Vasteras y a lejanas 13 unidades del puntero Sirius.

El próximo partido de Assadi y compañía será de local ante Mjallby el miércoles 19 de septiembre a las 14:00 horas de Chile (17:00 GMT).