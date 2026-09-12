Así quedó el hogar de ancianos tras fatal incendio que dejó 16 muertos en Pitrufquén
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Así quedó el hogar de ancianos tras fatal incendio que dejó 16 muertos en Pitrufquén
Completamente reducido a cenizas y escombros quedó el hogar de reposo para adultos mayores "El Edén", ubicado en Pitrufquén.
La emergencia dejó 16 personas de la tercera edad fallecidas y 10 lesionados, convirtiéndose en uno de los siniestros más graves registrados en residencias de acogida en la Región de La Araucanía.
En el sitio del suceso, la dueña del recinto prestó declaración en calidad de imputada ante el Ministerio Público, mientras equipos especializados de Bomberos y Carabineros efectúan el levantamiento pericial para dar con el origen exacto del fuego.
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