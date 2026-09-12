Tragedia en Pitrufquén: Hogar de adultos mayores tenía un sumario sanitario

El incendio registrado en el hogar de adultos mayores "El Edén", ubicado la comuna de Pitrufquén y que dejó 16 fallecidos, operaba bajo la advertencia de irregularidades sanitarias.

El foco de la tragedia puso en entredicho las condiciones y permisos con los que funcionaba la residencia particular. Según reveló la alcaldesa de Pitrufquén, Jacqueline Romero, el municipio había levantado alertas formales a las autoridades sanitarias meses antes del incendio.

"En enero, el municipio envió una carta a la Seremi de Salud para que se fiscalizara, porque no se contaba con la normativa para operar. El recinto ya contaba con un sumario sanitario por construcción, habilitación; de hecho, había solamente una TENS que estaba con los 26 adultos mayores", advirtió la jefa comunal.

"Se enviaron correos alertando de la situación. Nosotros como el municipio hicimos el trabajo, y por eso se hizo el sumario sanitario, debido a las denuncias", puntualizó Romero, que remarcó la necesidad de endurecer el control institucional sobre estos recintos.

La alcaldesa Jacqueline Romero denunció que el municipio alertó a la Seremi de Salud porque el recinto "no contaba con la normativa para operar". (Fiscalía)

Fiscalía investiga permisos y origen del siniestro

El Ministerio Público instruyó la presencia de unidades especializadas y del Servicio Médico Legal (SML) en el sitio del suceso para determinar las fallas que detonaron el fuego y esclarecer la responsabilidad legal de los administradores.

"Se trabaja en el sitio del suceso para efectuar las indagaciones para determinar el origen y la causa del incendio, así como descartar la intervención de terceras personas en este, así como también establecer si dicho hogar contaba o no con los permisos respectivos para su funcionamiento", precisó el fiscal de turno a cargo de las primeras diligencias, Jorge Granada.

Decretan duelo comunal y reubican a sobrevivientes

Tras el rescate realizado inicialmente por una funcionaria del recinto, los 10 sobrevivientes fueron evaluados en el Hospital de Pitrufquén. La municipalidad coordinó la entrega de cuatro adultos mayores a sus familias y la habilitación de un albergue de emergencia.

"Seis de ellos los vamos a tener que dejar en un albergue y habilitarlo lo mejor posible para poder atender a estos adultos mayores. Vamos a trasladar también a los adultos mayores al internado de Comuy para que puedan estar mejor atendidos", precisó la jefa comunal.

"Estamos con mucha pena y vamos a decretar tres días de duelo en nuestra comuna", informó.