Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Lucas Cepeda debutó en Elche en el partido ante Barcelona en La Liga

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno partió como suplente e ingresó en el segundo tiempo.

El chileno Lucas Cepeda debutó en Elche este sábado en La Liga de España, en el partido frente a FC Barcelona en el Estadio "Manuel Martínez Valero", por la fecha 22 del torneo hispano.

Cepeda arrancó como suplente e ingresó en el segundo tiempo, minuto 72 y reemplazando a Álvaro Rodríguez, cuando el marcador estaba 1-3 a favor de los catalanes.

Para el conjunto "culé" anotaron Lamine Yamal (6'), Ferran Torres (40') y Marcus Rashford (72'), mientras que en el local marcó Álvaro Rodríguez (29').

Con este resultado, Barcelona quedó en la primera posición de la tabla con 55 unidades, por su parte, el conjunto del chileno se ubicó en el lugar 12° con 24 puntos.

