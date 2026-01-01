Síguenos:
Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Luis Felipe Gallegos perdió el primer partido del fútbol mundial en 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El nacional tuvo un desafortunado inicio de año: Su equipo además hipotecó el liderato.

La acción del fútbol en 2026 arrancó de inmediato con el primer partido profesional a nivel mundial este 1 de enero y contó con la participación de un chileno: Luis Felipe Gallegos, quien jugó y fue titular en el marco de la liga australiana.

Sin embargo, fue un amargo inicio de año, pues Auckland FC (que no debe confundirse con el club Auckland City FC, que juega en la liga neozelandesa y disputó el Mundial de Clubes), perdió de local por 1-3 frente a Newcastle Jets, pese a que la visita quedó con uno menos desde el minuto 21 por una expulsión.

Gallegos, exUniversidad de Chile, salió reemplazado a los 65. Con este resultado Auckland se mantuvo en la cima de la A-League con 20 puntos, pero a merced del escolta Sydney, que suma 18 y aún debe jugar contra Melbourne City.

