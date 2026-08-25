Marcelino Núñez brilló con dos golazos para la victoria de Ipswich ante Leicester en la EFL Cup

Ipswich Town, que contó con el volante Marcelino Núñez de titular, venció por 3-1 a Leicester City con un doblete del chileno en Portman Road, por la segunda ronda de la EFL Cup, accediendo a la siguiente fase del certamen inglés.

Con el impulso de haber sumado de a tres en su debut por Premier League ante Sunderland, la escuadra local abrió el marcador a través de Sindre Walle Egeli (62'), perola visita respondió con la igualdad de Olabade Aluko (67').

No obstante, el formado en la UC devolvió la ventaja a los dueños de casa mediante un tiro de media distancia (71') y posterior a ello sacó un remate desde mitad de cancha para firmar la clasificación de su equipo (90+1').

Con esta victoria, Ipswich Town avanzó a la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa a la espera del sorteo para conocer a su próximo rival, enfocándose en su visita frente a Manchester United el 30 de agosto a las 11:30 horas por la Premier League.