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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Marcelino Núñez brilló con dos golazos para la victoria de Ipswich ante Leicester en la EFL Cup

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante chileno marcó dos goles para sellar el paso a la tercera ronda del torneo.

Marcelino Núñez brilló con dos golazos para la victoria de Ipswich ante Leicester en la EFL Cup
 Instagram (@ipswichtown)
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Ipswich Town, que contó con el volante Marcelino Núñez de titular, venció por 3-1 a Leicester City con un doblete del chileno en Portman Road, por la segunda ronda de la EFL Cup, accediendo a la siguiente fase del certamen inglés.

Con el impulso de haber sumado de a tres en su debut por Premier League ante Sunderland, la escuadra local abrió el marcador a través de Sindre Walle Egeli (62'), perola visita respondió con la igualdad de Olabade Aluko (67').

No obstante, el formado en la UC devolvió la ventaja a los dueños de casa mediante un tiro de media distancia (71') y posterior a ello sacó un remate desde mitad de cancha para firmar la clasificación de su equipo (90+1').

Con esta victoria, Ipswich Town avanzó a la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa a la espera del sorteo para conocer a su próximo rival, enfocándose en su visita frente a Manchester United el 30 de agosto a las 11:30 horas por la Premier League.

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