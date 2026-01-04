Marcelino Núñez fue incluido en curioso ranking de la Championship

Aunque el mediocampista nacional Marcelino Núñez ha logrado deslumbrar con luz propia y se ganó varios elogios, en Inglaterra sigue haciendo ruido su traspaso desde el Norwich City a su archirrival Ipswich Town a inicios de temporada.

Incluso por estos días la controversia sigue presente y por lo mismo, el portal Football League World incluyó al chileno entre los "diez mayores traidores" de EFL Championship.

En la nota, apuntaron que el paso desde el elenco auriverde al cuadro azul fue "un movimiento extremadamente controversial, que llevó a su ex compañero de equipo Onel Hernández a acudir a su canal de YouTube y publicar una diatriba de 13 minutos, diciendo que rompería a Núñez si los dos se encontraran en el campo de fútbol".

Desde el citado medio subrayan que "las cosas empeoraron cuando hizo un gesto hacia los fieles de los Canarios durante la victoria del derbi de Ipswich a principios de esta temporada, consolidando su lugar como uno de los mayores traidores en la historia de la EFL Championship".

Al margen de la polémica que generó su fichaje, Núñez fue pieza clave en su nuevo equipo, contribuyendo con tres goles y cinco asistencias en la campaña que tiene a los pupilos de Kieran McKenna en el segundo puesto de la tabla, zona de ascenso directo a la Premier League.