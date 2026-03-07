Marcelino Núñez fue titular en el empate de Ipswich y Leicester por la Championship

Ipswich del volante chileno Marcelino Núñez empató 1-1 ante Leicester City en condición de local por la fecha 36 de la Segunda División inglesa.

El mediocampista formado en Universidad Católica arrancó de titular y fue sustituido a los 85 minutos del encuentro.

El primer tanto del encuentro lo marcó Patson Daka a los 39 minutos para los "zorros". El gol del empate para Ipswich fue obra del delantero noruego Sindre Walle Egeli a los 76'.

Con esto, Ipswich quedó en el cuarto puesto con 64 puntos en zona de play-off para subir a la Premier League. Por su parte, Leicester City se mantiene en la antepenúltima ubicación con 35 puntos en zona de descenso.