Durante la despedida que organizaron sus adherentes en La Moneda, el Presidente Gabriel Boric volvió a arremeter contra el proyecto conmutativo de penas que permitiría que reos de alta peligrosidad puedan cumplir el resto de sus condenas en sus casas.

Entre vítores de "no al indulto" provenientes de la multitud, el Mandatario saliente clamó: "No al indulto, no a la impunidad", y aseguró que el criticado proyecto "fue redactado por los mismos abogados de los que están presos en Punta Peuco".

Boric hacía referencia a un reportaje de Informe Especial emitido en TVN, que afirmaba que la iniciativa fue redactada por una abogada que representa a presos del penal, que alberga a imputados de violaciones a los derechos humanos y que pueden ser beneficiarios de la eventual norma.

Sin embargo, la información del reportaje fue negada por el senador RN Francisco Chahuán, impulsor del proyecto en el Congreso.

