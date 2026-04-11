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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Marcelino Núñez ingresó como suplente y fue sustituido en el triunfo de Ipswich ante Norwich

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante nacional fue abucheado en su regreso a Carrow Road.

Marcelino Núñez ingresó como suplente y fue sustituido en el triunfo de Ipswich ante Norwich
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Marcelino Núñez vivió un accidentado retorno a Carrow Road este sábado. Pese al triunfo de Ipswich Town por 0-2 en el derbi ante Norwich City, el mediocampista chileno apenas pudo completar 23 minutos en cancha frente a su exequipo antes de ser reemplazado.

El cuadro comandado por Kieran McKenna golpeó temprano a su clásico rival mediante un penal convertido por Jaden Philogene-Bidace (11') y, antes del descanso, la visita estiró las cifras gracias a la anotación de George Hirst (45+1').

En el complemento, el formado en Universidad Católica saltó al campo por Anis Mehmeti (61') bajo un ensordecedor abucheo local. Tras ser amonestado (69') y exhibir una intensidad excesiva que rozó la roja, el técnico optó por retirar al seleccionado nacional a los 84' para evitar riesgos.

Con esta victoria, el elenco de Núñez alcanzó las 75 unidades y se mantiene firme en el segundo lugar de la Championship. A falta de dos jornadas para el cierre, los "Blues" dependen de sí mismos para lograr el ascenso directo a la Premier League. Su próximo desafío será ante Portsmouth el 14 de abril.

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