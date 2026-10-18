Maximiliano Gutiérrez festejó con Dinamo de Moscú en el clásico ante CSKA y sigue líder en Rusia

Una trascendental victoria en uno de los partidos más importantes del fútbol euroasiático celebró este fin de semana el delantero chileno Maximiliano Gutiérrez, quien sumó minutos en el triunfo por 3-1 de Dinamo de Moscú sobre CSKA en el "derbi fraternal", resultado que le permitió a su escuadra adueñarse de la punta exclusiva de la Liga Premier de Rusia.

Ambos elencos moscovitas llegaban al choque en el VTB Arena igualados con 22 unidades y con la inmejorable chance de asaltar la cima del certamen en caso de quedarse con las tres unidades.

El conjunto local abrió la cuenta a los 31 minutos mediante la conquista de Konstantin Tyukavin; sin embargo, al filo del descanso, Ivan Oblyakov puso la igualdad transitoria desde el punto penal para el CSKA, obligando al DT dueño de casa a mover sus piezas en la segunda mitad.

Fue así como a los 68' se produjo el ingreso del exfutbolista de Huachipato en reemplazo de Arthur Gomes, refrescando el ataque de un Dinamo que inclinó la cancha sobre el cierre.

La recompensa llegó a los 88 minutos gracias a un agónico tanto del defensor paraguayo Roberto Fernández, mientras que en el tiempo de adición (90+2') Viktor Okishor sentenció el 3-1 definitivo que desató el festejo en el Lev Yashin Stadium.

Con este vital triunfo clásico, el elenco de Maximiliano Gutiérrez se encaramó al primer puesto con 25 puntos, manteniendo a raya la presión del poderoso Zenit de San Petersburgo (24 unidades) y de Spartak de Moscú (23) en la apretada lucha por el título.