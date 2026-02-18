Medio argentino sobre Paulo Díaz: "El chileno tiene un ciclo cumplido hace tanto"

El defensa nacional Paulo Díaz volvió a llenarse de críticas por parte de la prensa luego de su actuación en el triunfo por 1-0 de River Plate sobre Club Ciudad de Bolívar, en el marco de la primera ronda de la Copa Argentina.

TyC Sports, por ejemplo, calificó al criollo con un tres y en un tono burlón señalaron que "en una se lo llevó a la rastra un muchacho bolivarense y quedó a contramano. El chileno que tiene un ciclo cumplido hace tanto pero que sigue jugando, jaja, es una locura todo. Igual muy buena la chilena a la nada regalando la pelota".

Menos sarcástica, pero igualmente dura, fue la evaluación de diario Olé. "Acompañó la carrera de Sánchez en la jugada que Díaz le pegó afuera solito en la izquierda. Pateó al arco desde la mitad de la cancha muy por encima del travesaño y regaló un rechazo por tirar una chilena", apuntó el citado medio que además le puso nota cuatro al zaguero.

Por su parte, Clarín subió la puntería a un cinco sostuvo que "el chileno sufrió en algún momento por el contacto físico de los delanteros de Ciudad de Bolívar. A veces parece estar fuera de timing con la jugada".

El portal partidario River El Más Grande, en cambio, señaló que "el chileno volvió a ser titular luego de tres partidos y tuvo un buen partido. Muy sólido con los pases entre líneas y bien parado en defensa. Tuvo varios remates desde afuera".

En esa misma línea, La Página Millonaria valoró que el central "ganó bien de arriba en los pocos intentos aéreos que tuvo el rival. Se resbaló en la única jugada de peligro que tuvo Ciudad Bolívar, después de eso no sufrió sobresaltos. No hubo muchas acciones defensivas en las que interviniera".