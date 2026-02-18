Boric fue recibido con protestas en Rapa Nui: "No lo dejaremos transitar por las calles"

El Presidente Gabriel Boric tuvo este miércoles un arribo de dulce y agraz a la isla de Rapa Nui, ya que manifestantes lo recibieron con insultos, amenazas y llamados a que abandonara inmediatamente el territorio.

Si bien el Mandatario tuvo un recibimiento protocolar grato en el Aeropuerto Internacional Mataveri por parte de las autoridades locales, en la calle había isleños con carteles y amenazando con que le iban "a perseguir los pasos" a lo largo de su visita.

"Desde la semana pasada le estamos diciendo que no baje acá. Le decimos con todo el respeto que se merece: váyase de acá, no tiene nada que hacer aquí. No lo vamos a dejar transitar por las calles", advirtió una manifestante.

Otro agregó: "Éste es un mensaje para el nuevo Presidente (Kast)... No haga lo mismo que hizo Boric, que llegó a la isla cuando se estaba yendo de su cargo. Lo invitamos a que venga a Rapa Nui lo más rápido posible".

"Nuestra molestia con el Presidente Boric (es porque) en su etapa de campaña comprometió la libre determinación al pueblo rapanui y al resto de los pueblos (originarios)", expresó el individuo.

Las quejas de los isleños también se dirigen contra otras iniciativas, como el proyecto que busca construir un nuevo terminal de pasajeros en el aeropuerto (que se erigirá en un terreno de valor histórico); y la consulta indígena que rechazó un gobierno autónomo de Rapa Nui, propuesto por el Ejecutivo y que -acusan- no fue redactada por las comunidades, sino desde el continente.

La agenda de Boric en la isla: Conectividad, infraestructura y empleo

La visita del Mandatario a Rapa Nui se extenderá hasta el viernes, con una agenda enfocada en conectividad, infraestructura y empleo.

Tras su llegada a la isla, Boric sostuvo una reunión con la alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo, y el delegado presidencial provincial de Isla de Pascua, Sergio Tepano.

También contemplaba un encuentro con representantes de las principales organizaciones del territorio.

El jueves liderará la presentación de los avances del controversial plan de modernización del aeropuerto, inversión de alrededor de 400 millones de dólares que contempla la construcción de un nuevo terminal de pasajeros de 29 mil metros cuadrados.

Asimismo, concretará la entrega de los primeros kilómetros de la ruta IPA 1 y detallará los avances de la conservación de la ruta IPA 2, que constituyen una inversión de más de 14 mil millones de pesos para la pavimentación de los principales caminos de la isla.

El Presidente también encabezará el lanzamiento del Programa Mujeres Jefas de Hogar en Rapa Nui, y el viernes se reunirá con beneficiarios del Programa de Habitabilidad Rural.

Boric está acompañado por la ministra de Obras Públicas, Jessica López; el subsecretario del Interior, Víctor Ramos; la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta; la directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscila Carrasco; el delegado presidencial provincial de Isla de Pascua, Sergio Tepano; parlamentarios y autoridades locales.