Alejandro Tabilo remontó ante Francesco Passaro y se instaló en cuartos del ATP de Río de Janeiro

El chileno Alejandro Tabilo, 68° en el ranking mundial, se logró recuperar tras un mal arranque y venció en tres sets, por 4-6, 7-6(0) y 6-2 al italiano Francesco Passaro (163°), instalándose en los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro.

Tabilo fue sorprendido en la primera manga por el europeo, quien necesitó un quiebre en el séptimo game para tomar ventaja en el partido.

En el segundo parcial, el oriundo de Canadá fue con todo en la arcilla carioca, llegando a estar 3-0 arriba, aunque Passaro aguantó la presión y logró forzar un tiebreak. Sin embargo, Tabilo exhibió su jerarquía y con un rotundo 7-0 llevó el partido a la tercera manga.

En el set definitivo, Tabilo se recuperó completamente, impuso sus condiciones y selló el triunfo en dos horas y 18 minutos de juego.

En la próxima ronda, Tabilo enfrentará al verdugo de Cristian Garin (89°), el argentino Thiago Tirante (92°), quien avanzó este miércoles tras el retiro por lesión de su compatriota Francisco Cerúndolo (19°), el primer favorito del torneo en Río, tras ir ganando por 6-2 y 3-1.