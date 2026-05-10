Midtjylland de Osorio perdió la lucha por el título tras empatar en la penúltima fecha

Midtjylland y el chileno Darío Osorio tuvieron una amarga jornada en la Superliga de Dinamarca, pues se quedaron con el segundo lugar tras enredar puntos en la penúltima jornada del torneo.

Con el nacional como baja, los "lobos" igualaron 0-0 en su visita a Nordsjaelland a primera hora de este domingo. El resultado le dejó abierta la puerta a Aarhus de alcanzar el título luego de una reñida carrera palmo a palmo.

El AGF no desaprovechó la oportunidad y venció por 2-0 a Brondby para gritar campeón luego de 40 años, al alcanzar cuatro puntos de ventaja con apenas un partido por jugarse.

Midtjylland dio muestras de deportividad comentando la publicación de su rival en Instagram, enviándoles sus "felicitaciones por el gran campeonato".

De todas maneras, al equipo del seleccionado chileno aún le queda un título en disputa esta temporada, con la final de la Copa de Dinamarca ante Copenhague el jueves 14 de mayo a las 11:00 horas de Chile (15:00 GMT).