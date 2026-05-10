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Tópicos: País | Política | Partido Republicano

Romero a lo tuit de Seguridad: "Siches salió de Temucuicui a balazos y el Gobierno actual, con detenidos"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El diputado republicano dijo que "basta ver este ejemplo" para notar los avances de la Administración Kast.

Con la futura Cuenta Pública como telón de fondo, la oposición acusa una clara "decepción de promesas" en esta materia.

Romero a lo tuit de Seguridad:
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Para Romero, lo ocurrido el martes en la comuna de Ercilla "demuestra que hay un cambio en la forma de relacionarse (desde el Estado) con los terroristas y los delincuentes".
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A tres semanas de la primera Cuenta Pública de la era Kast, desde el Partido Republicano afirmaron que que "basta ver" el operativo efectuado en Temucuicui para darse cuenta de lo avanzado en seguridad, ya que el Gobierno actual "salió con detenidos" y no "a balazos", a diferencia -remarcaron- de sus antecesores.

El 1 de junio será el día en que el Presidente expondrá, en la sede del Congreso en Valparaíso, lo logrado en más de dos meses en el poder, además de delinear cuáles serán las próximas prioridades de la Administración.

No obstante, la preparación de la Cuenta Pública se da en un contexto crítico a la figura del Mandatario, cuya aprobación bajó dos puntos y se ubicó en 36% según Criteria; y bajo cuestionamientos a la agenda migratoria, de seguridad y de educación, además del control comunicacional y de la agenda legislativa de La Moneda, que busca que busca aprobar su megarreforma en la Cámara antes de dicho hito.

Sin embargo, el diputado republicano y presidente de la Comisión de Hacienda que aprobó el proyecto estrella del Ejecutivo, Agustín Romero, hace un balance optimista y dice que "solamente basta ver el ejemplo Temucuicui: cuando fue la exministra Izkia Siches, salió a balazos; y cuando va el Gobierno actual, sale con detenidos".

"O sea, eso ya demuestra que hay un cambio en la forma de relacionarse con los terroristas y con los delincuentes", sostuvo. 

La frase de Romero es prácticamente idéntica a un tuit que publicó el martes la cuenta oficial del Ministerio de Seguridad Pública, que posteriormente fue borrado y atribuido a un "error humano". Sin embargo, el PS ofició a Contraloría al respecto.

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De todos modos, el diputado republicano reconoció que, "naturalmente, los chilenos están esperando que el Ejecutivo (en la Cuenta Pública) se refiera a los temas que les importan a ellos, en el sentido de la seguridad, la economía, la inmigración ilegal, la salud y la educación".

Por el contrario, el diputado PC Luis Cuello consideró que "el único balance que se puede hacer de estos pocos meses del Gobierno del Presidente Kast es que los chilenos son más pobres que el 11 de marzo, que hay más incertidumbre sobre la economía y el futuro, y que también hay una decepción respecto de las promesas en materia de seguridad, que fueron el eje de su campaña".

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