Megarreforma: Futuro timonel asegura que el PPD "no se sumará a ninguna estrategia de sabotaje"

El jefe de bancada de diputados y futuro timonel del PPD, Raúl Soto, aseguró que el Partido "no se sumará a ninguna estrategia de sabotaje u obstruccionismo", dada la polémica generada por el anuncio de un "tsunami" de 2.500 indicaciones a la megarreforma que impulsa el Gobierno de José Antonio Kast.

La polémica inició el jueves durante un episodio del podcast "Provócame", en el que participaban el exjefe de campaña de Jeannette Jara Darío Quiroga y los diputados Marcos Barraza (PC), Consuelo Veloso (FA) y Jaime Araya (independiente-PPD).

Allí, Araya expresó: "Se aprobó hoy (jueves, en la Comisión de Hacienda) la idea de legislar y hay plazo hasta el lunes a las 23:59 horas para presentar indicaciones (a la megarreforma). Ellos (el Gobierno) no contaban con la capacidad de articulación que hemos ido teniendo, y yo creo que -me voy a tirar con números- (desde la centroizquierda) nos van a dar al menos dos mil indicaciones", calculó.

"Si nosotros (en el PPD) estamos en las 300, probablemente el PC va a llegar con 600 y el Frente Amplio va a llegar con 1.000. Por eso creo que vamos a andar cerca de las 2.500 tranquilamente", afirmó el diputado, lo que generó críticas desde el Ejecutivo, que acusó ánimos de sabotaje y obstruccionismo a la tramitación.

En ese contexto, Soto subrayó este fin de semana que "la bancada PPD-independientes no se va a sumar a ninguna estrategia de sabotaje u obstruccionismo", sino que va "a trabajar en propuestas de forma constructiva para apoyar a la clase media, a los sectores vulnerables y a las pymes".

"Nuestro objetivo jamás será ser una oposición obstruccionista o que esté saboteando", enfatizó el exmilitante DC, que encabeza la lista de consenso que, a finales de mayo, asumirá la conducción del PPD.

Diputada Hube (UDI): No veo propuestas ni nada constructivo en la oposición

En tanto, la diputada UDI Constanza Hube acusó una falta de propuestas de parte de la oposición y reiteró que el país está en una emergencia laboral.

"Veo que las críticas de la oposición son solamente críticas y no veo en ningún caso ninguna propuesta ni nada constructivo, incluyendo las 2.000 indicaciones que anunciaron presentar", reprochó.

"Creo que hoy estamos en una emergencia laboral con 925 mil personas buscando trabajo, un 10% de desempleo femenino y una de cada cuatro personas en la informalidad. Esa debiera ser nuestra obsesión y de lo que debiéramos estar preocupados", exhortó.

Respecto a dicho tema, el diputado PS Nelson Venegas fustigó: "Se supone que uno de los principales objetivos de esta ley (de reconstrucción del Ejecutivo) es generar empleo y, sin embargo, tiene dos artículos y uno de ellos es pésimo, porque no es más que un crédito que se le otorga a las pymes, pero donde no existe la certeza de que va a causar contratación".

"Esto significa un gasto para el Estado de cerca de 1.500 millones de dólares", resaltó.