Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Nicolás Guerra fue presentado como nuevo jugador de Instituto de Córdoba

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El atacante nacional es el noveno refuerzo del club argentino.

Después de manifestar su deseo de jugar en el extranjero, este jueves el delantero nacional Nicolás Guerra dará inicio a su periplo fuera del país tras ser anunciado como nuevo jugador de Instituto Atlético Central Córdoba.

El atacante de 27 años llega como el noveno refuerzo del elenco argentino después de poner fin a su vínculo con Universidad de Chile, elenco con el cual no pudo consolidarse en su segunda etapa.

Guerra firmó por dos años con opción de compra y estará a disposición del técnico Daniel Oldrá después de un 2025 en el que disputó 37 partidos, anotando 6 goles y aportando 6 asistencias entre cinco competiciones distintas.

La pretemporada de Instituto seguirá este sábado con el segundo amistoso frente a Estudiantes de Río Cuarto, nuevamente en Alta Córdoba. Allí, el ariete chileno tendrá la posibilidad de sumar su primera aparición.

