¡Oficial! Elche anunció la contratación de Lucas Cepeda

Elche, equipo de la Primera División del fútbol español, anunció oficialmente este lunes la contratación de Lucas Cepeda, exfigura de Colo Colo.

El conjunto hispano publicó un video en sus redes sociales, en donde aparece Cepeda posando con la camiseta del equipo; y en el mensaje del post, el club resaltó que aseguraron "velocidad y desborde hasta 2030".

Cepeda había llegado el fin de semana a España, pero solo faltaba la oficialización de su fichaje, tras terminar su ciclo en Colo Colo.

El jugador de 23 años, seleccionado nacional y formado en Santiago Wanderers, estuvo en Colo Colo dos temporadas y fue pieza clave en la temporada 2024, en donde los albos conquistaron la Supercopa y el Campeonato Nacional, además de alcanzar los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Cepede fue el jugador más desequilibrante del plantel del "Cacique" y con su nivel también pudo debutar en la selección chilena en 2024.

En Colo Colo jugó 72 partidos en dos temporadas, con 15 goles y nueve asistencias.

El próximo partido de Elche, con Cepeda en su plantel, será el sábado 31 de enero, a las 17:00 horas (20:00 GMT), ante el poderoso líder del fútbol español, FC Barcelona.