Orenburg amenazó con ir a la FIFA por la "rebeldía" de Jordhy Thompson

La ausencia de Jordhy Thompson de los trabajos de Orenburg en medio del seguimiento de Colo Colo por un eventual retorno sumó un nuevo episodio, con la dura advertencia del elenco ruso respecto al estado de "rebeldía" del jugador.

Desde el club remarcaron al canal MatchTV que Thompson viajó a Chile por, en primera instancia, "motivos personales" y que debía arreglar ciertos papeles, "pero nunca regresó, presumiblemente bajo la influencia de terceros, agentes. Estamos en contacto con él y esperamos que regrese pronto".

"Le hemos impuesto las sanciones más severas a Thompson. Si no regresa pronto, podemos apelar ante la FIFA", amenazaron en palabras reproducidas por el referido medio ruso.

Thompson aún permanece en Chile, tras haberse perdido la pretemporada de Orenburg y el debut por la Liga Premier rusa ante Rostov. Incluso, fue visto visitando el Estadio Monumental durante este miércoles.

Con la firme postura de Orenburg, el delantero de 21 años añadió otro capítulo a su turbulenta carrera y le dio un problema al "Cacique", que lo mantenía como carta en el mercado de pases.