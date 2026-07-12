Orenburg anunció sanción a Jordhy Thompson por su ausencia en la pretemporada

En medio de guiños a Colo Colo e incertidumbre sobre su futuro, desde el club Orenburg comunicaron que tomarán medidas disciplinarias con Jordhy Thompson por su inasistencia a la pretemporada, pues el jugador sigue en Chile pese a que terminaron las vacaciones del equipo.

El presidente del conjunto ruso, Kirill Volzhenkin, aseguró que el atacante ha tenido problemas con su papeles migratorios, misma versión que circuló hace unas semanas.

"Debería regresar pronto a Orenburg. Él y su familia tienen problemas con sus documentos. Espero que vuelva pronto con nosotros", comentó el dirigente al portal Sport Express.

Sin embargo, el mandamás del club también adelantó que el futbolista "será multado. Nuestra política al respecto se mantiene inalterada, independientemente de la tardanza del jugador en la concentración del equipo".

Lo preocupante de todo esto es que según el citado medio, los entrenamientos de Orenburg arrancaron el 15 de junio, por lo que Thompson llegaría con un desfase de casi un mes respecto del resto del plantel.

Thompson, quien fue vendido a mediados de 2024, es sondeado por el "Cacique". Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, admitió que solicitaron autorización a Orenburg para negociar con el delantero, ya que tiene contrato vigente hasta 2027 y necesita ese visto bueno, pero no ha obtenido respuesta.