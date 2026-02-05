Palacios entró en la recta final de su recuperación y tiene posible fecha de regreso en Boca

Boca Juniors recibió buenas noticias respecto a Carlos Palacios, pues el jugador chileno entró en las últimas etapas de su recuperación por una lesión de rodilla que lo ha privado de estar en los primeros duelos del equipo en el año.

Palacios lamentó una sinovitis en su pierna derecha el pasado 9 de enero. Por precaución quedó fuera de los amistosos contra Millonarios y Olimpia, además de las dos fechas iniciales del Torneo de Apertura.

El medio trasandino TyC Sports señaló que la evolución del futbolista nacional tiene su regreso cada vez más cerca, pero aún resta para que esté en condiciones de competir.

Según el referido canal, el posible retorno de Palacios se proyecta para fines de febrero, con las opciones del duelo liguero con Racing Club el viernes 20 o el choque por Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy el martes 24.