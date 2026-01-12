Palacios sigue sin entrenar y tiene un pie fuera del primer amistoso de Boca

Boca Juniors continúa con la preparación de su estreno en el 2026 con su amistoso ante Millonarios este miércoles 14 de enero, pero Carlos Palacios sigue bajo seria duda por complicaciones que lo han tenido sin poder entrenar normalmente durante los últimos días.

Palacios sufrió un golpe el pasado miércoles, ausentándose de las prácticas desde el viernes como precaución ante un dolor en su rodilla derecha. Para lamento del DT Claudio Úbeda, el chileno también se perdió la sesión de fútbol de este lunes.

Según Diario Olé, Boca realizará una última evaluación a Palacios este martes, solo un día antes del partido con Millonarios (19:00 horas). Sin embargo, el Diario Río Negro ya lo da como virtualmente descartado, junto a otros dos jugadores con molestias.

Edinson Cavani y Rodrigo Battaglia también se mantienen fuera de los trabajos grupales. De acuerdo a TyC Sports, en Boca Juniors prefieren no apurar a ninguno de sus futbolistas, pensando en el debut por el torneo Apertura el 25 de enero contra Deportivo Riestra.