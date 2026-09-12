Prensa argentina alabó a Carlos Palacios: "La manija de Boca"

El chileno Carlos Palacios volvió a la titularidad con Boca Juniors y fue elogiado con su cometido en el triunfo 3-1 de su equipo ante Central Córdoba por el Clausura argentino.

"La manija de Boca. Excelente partido de Carlos, que mostró mucha movilidad y criterio con la pelota en los pies ante un equipo que dejaba muchísimos espacios", resaltó TyC Sports, que lo calificó con un 7,5.

El mismo medio destacó lo hecho por todo el bloque medio de los 'xeneizes': "Romero, Palacios y Alarcón, las buenas noticias del Boca alternativo que venció a Central Córdoba".

El diario Olé calificó a Palacios con un 7, y sobre su desempeño manifestó que se le vio "muy metido en el mediocampo, le dio pausa a Boca y manejó bien los hilos. Rápido para jugar hacia adelante. En una clara, eligió asistir a Romero en vez de rematar y en el 3-0 encontró a Belmonte para iniciar la jugada".

Williams Alarcón también tuvo conceptos positivos de parte de Olé, con una destacada calificación de 7,5: "Se paró como un 5 clásico, trató de no complicarse y le dio continuidad al juego. Buscó a Villa con pelotazos largos y fue prolijo en el retroceso. En el segundo tiempo metió una pelota bárbara para Romero que generó una chance clara".

TyC Sports, en tanto, le dio un 6 al exUnión La Calera: "En Boca le cuesta todo, pero hoy levantó. Se sintió más cómodo jugando de volante central y fue mucho más incisivo con sus pases".

El próximo desafío de Boca Juniors será la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Sao Paulo, este martes 15 de septiembre a las 21:30 horas (00:30 GMT) con ventaja de 1-0.