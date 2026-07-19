Prensa de Turquía reveló la estrategia de Trabzonspor para fichar a Darío Osorio

Darío Osorio vive días cruciales para definir su futuro luego de que Trabzonspor se fijara en él y ofreciera una cuantiosa suma a Midtjylland para poder ficharlo.

Pese a que el conjunto danés rechazó los quince millones de euros que ofreció el cuadro turco, este no bajará los brazos y preparará una llamativa estrategia para sumar al chileno.

Según algunos medios del país otomano, la directiva del elenco hablará directamente con el círculo cercano del futbolista para intentar convencerlo de cambiar de aires.

"Se están llevando a cabo intensas negociaciones con el agente del joven jugador. (...) Un agente autorizado viaja a Chile para convencer a la familia del jugador. Una vez que el jugador esté convencido, se le hará una oferta de 15 millones de euros al Midtjylland", señalaron desde el portal Fotomaç.

Además, afirmaron que el entrenador Fatih Tekk busca al mediocampista ofensivo "para reforzar la banda. El cuerpo técnico está siguiendo de cerca al jugador chileno de 22 años, cuyas características se consideran idóneas para el esquema ofensivo del Trabzonspor. Si bien se barajan otras opciones, Osorio es actualmente la prioridad".

Al mismo tiempo, en la publicación remarcaron que la idea del club es sellar cuanto antes la contratación del formado en Universidad de Chile, considerando que el próximo jueves comenzará la concentración en Austria.