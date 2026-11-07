Prensa sevillana: "Gabriel Suazo está a nivel muy alto"

Sevilla debió resignarse con un 0-0 ante Deportivo Alavés por la fecha 12 de la liga española. Pese al opaco resultado, el lateral chileno Gabriel Suazo fue destacado por la prensa gracias a su actuación del viernes recién pasado.

"El chileno está a un nivel muy alto y lo sigue demostrando en cada partido", señaló el Diario de Sevilla.

Estadio Deportivo, en tanto, lo calificó con nota 6 de un el máximo de 7 indicando que el jugador formado en Colo Colo "está crecido esta temporada y hoy nuevamente participó activamente en ataque, instalado prácticamente como un extremo para apoyar a Félix Correia. En tarea defensivas dejó algún hueco a su espalda que cubrió Salas, pero en general realizó pocas concesiones".

El Correo de Andalucía le puso nota 9 de 10: "Partidazo que reafirma su crecimiento. No es que esté dando el nivel de comienzos de la temporada pasada, es que estamos viendo su mejor nivel con la elástica sevillista. Impoluto defensivamente, con confianza y con incidencia en ataque. Sublime su encuentro", sentenció.

Gabriel Suazo llegará en las próximas horas a Chile para incorporarse a la selección nacional que jugará los amistosos ante Colombia el viernes 13 de noviembre en Cali y el martes 17 en Santiago.