Pulgar enfrentará a Tim Payne: ¿Cuándo y dónde ver el amistoso entre Flamengo y Olimpia?

Este viernes, Flamengo de Erick Pulgar enfrentará en un partido amistoso de intertemporada a Olimpia, que remeció el mercado con el fichaje de Tim Payne, lateral neozelandés que fue sensación viral en el Mundial 2026.

El duelo tendrá lugar en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia y comenzará a las 19:00 horas (23:00 GMT). Este será transmido únicamente en Youtube por FlamengoTV, que ofrecerá la señal del cotejo de forma gratuita y con relatos en español según indica la cuenta del "Mengao" en X.

El cuadro rojinegro viene de jugar tres encuentros en el marco de su pretemporada, empatando con River Plate y venciendo a Laussane de Suiza y Benfica, buscando un triunfo para cerrar la seguidilla de amistosos y enfocarse en el Brasileirao, que vuelve esta semana con el cotejo frente a Chapecoense.

Por otro lado, el club guaraní venció a Sportivo San Lorenzo, Recoleta y Sportivo Luqueño en partidos de exhibición y disputará su duelo ante los brasileños con miras a la renaudación del campeonato paraguayo, que será el 24 de julio contra Libertad.