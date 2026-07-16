Megarreforma: Tras aprobación en el Senado, oposición acusó incapacidad de diálogo del Gobierno

La oposición acusó que la megarreforma fue aprobada en la Sala del Senado solo con los votos del Ejecutivo, "sin llegar a acuerdo con el sector ni los municipios"; motivo por el que -denunció- es "incapaz" de establecer un diálogo legislativo.

Tras una jornada de debate y votación que se extendió hasta pasadas las 02:00 de la mañana de este jueves, el proyecto emblema del Gobierno pasó a la Cámara de Diputados para desarrollar su tercer trámite.

Las iniciativas de mayor controversia, como la rebaja del impuesto corporativo, la reintegración tributaria, la invariabilidad para inversiones y las indemnizaciones por anulación de permisos ambientales, solo obtuvieron el respaldo previsto del oficialismo, pese a las negociaciones con otros sectores.

Ante ello, la senadora DC, Yasna Provoste, reiteró que la oposición prepara la ofensiva contra la megarreforma ante el Tribunal Constitucional (TC); requerimento que debe ser presentado antes de cinco días desde que se promulgue el proyecto.

"A pesar de todo lo que se dijo durante la tramitación de este proyecto de ley, la oposición es una sola. Este Gobierno aprobó su proyecto de ley solo con sus votos; creo que eso da cuenta de la incapacidad que tiene el Ejecutivo y, particularmente, el ministro de Hacienda (Jorge Quiroz) de dialogar y de llegar a acuerdos. No llegó a acuerdo con la oposición y tampoco llegó a acuerdo con los municipios", fustigó.

En la misma línea, la diputada PC Daniela Serrano afirmó que "existe una coordinación de los jefes de bancada, miembros de la Comisión de Constitución (de la Cámara Baja), para acudir al TC con un texto único.

"Lo que se está comprometiendo en esta megarreforma tributaria es la soberanía del país por más de 20 años y eso es lo que nosotros consideramos inaceptable", aseveró.

Alvarado: "Hicimos un debate claro, fecundo, marcando nuestras posiciones"

Desde el Gobierno, en tanto, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, se mostró satisfecho con el resultado, obtenido gracias a la mayoría parlamentaria y pese a los estrechos márgenes (26 votos a favor y 24 en contra).

"Si bien es cierto que en el proceso tuvimos avances y retrocesos, estamos llegando al final con la convicción de que, al ingresar esta iniciativa al Congreso, pensamos en lo correcto y en lo que Chile necesita", destacó Alvarado.

"Hicimos un debate claro, fecundo, marcando nuestras posiciones, y para eso está el Parlamento y ese es el paraguas que nos brinda la democracia", manifestó.

Ahora, en su tercer trámite, la Cámara revisará los cambios realizados en el Senado al proyecto. Si son rechazados, se conformará una comisión mixta para resolver las discrepancias. En este contexto, el presidente de la instancia, Jorge Alessandri (UDI), espera que "no sea necesario" levantar una comisión.

"(En el Senado) se aprobó una invariabilidad distinta, nueva, con escalas; hay otros cambios también al crédito al empleo. Yo espero que no sea necesaria la comisión mixta, (sino que) que aprobemos todas las enmiendas del Senado y que esto se convierta en ley lo antes posible", sostuvo.

"Obviamente, si (desde la centroizquierda) van al TC, queda todo el proyecto congelado a la espera del pronunciamiento de ese tribunal sobre algún punto específico. Si tú vas por dos o tres cosas, igual todo el proyecto queda esperando", expresó.