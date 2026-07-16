Milei no irá a la final del Mundial y afirmó que la verá en casa "por cábala"

El presidente argentino Javier Milei aseguró que no viajará a Estados Unidos para ver la final del Mundial 2026 ante España, optando por seguirla en televisión "por cábala".

"De ninguna manera (viajaré). Voy mirando los partidos desde Olivos (residencia presidencial) como el primer día. Es una cábala; miro los partidos en el cine de Olivos con mi hermana (Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia)", dijo al ser consultado al respecto.

Así, Milei mantendrá la línea adoptada por los expresidentes Alberto Fernández (2019-2023) y Cristina Fernández (2007-2015), que optaron por no viajar a las finales mundialistas de Brasil 2014 y Catar 2022.

Durante su entrevista con el medio El Observador, Milei también indicó que la Casa Rosada estará a disposición del equipo para una eventual celebración en caso de alcanzar el título, aunque aclaró que "no habrá ninguna figura política ni persona vinculada a la política que empañe o intente apropiarse de un logro de los jugadores".

Además, pidió evitar que una eventual victoria argentina sea utilizada con fines partidarios: "La política no debe apropiarse de esta fiesta de los argentinos", afirmó, y consideró que sería "miserable" intentar capitalizar políticamente un eventual título porque pertenece "a los jugadores y al pueblo argentino".

Por otro lado, el libertario respaldó el lienzo de los jugadores en favor de la causa de Islas Malvinas: "Malvinas son argentinas y las vamos a recuperar en el plano diplomático. Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan".